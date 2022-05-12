Украина попытается к концу лета отбросить оккупантов со своей территории, - генерал США

Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.

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Такое мнение озвучил бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес в интервью CNN.

Он предрекает скорый переход Украины в контрнаступление и заявил, что украинцы "попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 24 февраля".

По его мнению, у РФ "нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой". Ходжес говорит, что контрнаступление Киева может начаться в "ближайшие недели".

"Мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - заявил бывший военный.

По его мнению, первое окно возможностей для ВСУ открылось, когда российские военные покинули Киевскую область. Но тогда ВСУ им не воспользовались. Россиянам удалось перегруппироваться и начать новое наступление, но уже на востоке и юге.

"Хорошая новость в том, что россияне начали наступление на Донбасс не подготовившись. И именно поэтому мы видим такие незначительные успехи за последние две недели, на фронте длиной 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я назвал бы общими операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск", - считает Ходжес.

Напомним, по мнению советника руководителя Офиса президента АлексеяАрестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.