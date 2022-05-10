После получения западного вооружения Украина может перейти в контрнаступление, - Арестович

Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ.

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Об этом рассказал Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас появляется очень неплохой шанс на нанесения военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными", - считает Алексей Арестович.

По его словам, где и когда Украина применит это оружие будет решать главнокомандующий вооруженных сил Украины и его штаб.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Путину военные могли доложить, что не смогут провести мобилизацию.