Военные РФ понимают, что никакую мобилизацию они не могут обеспечить - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Путину военные могли доложить, что не смогут провести мобилизацию.

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Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Он (Путин) мог спросить у военных в состоянии они провести мобилизацию или нет. А военные говорят, что нет. Так как военные РФ понимают, что никакую мобилизацию они не могут обеспечить", - считает Арестович.

Арестович убежден, что мобилизацию не могли просить военные, так как они понимают, что это невозможно. По его словам, мобилизация является идеей гражданского окружения Путина.

Он объяснил, что такими гражданскими могут быть секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который считает, что выходом из этой ситуации может быть только мобилизация.

Напомним, что в России идет скрытая мобилизация. Агитируют "казаков" и безработных идти воевать.