В России идет скрытая мобилизация: агитируют "казаков" и безработных идти воевать

Украинская разведка установила, что в стране-агрессоре России проходит скрытая мобилизация. Российские власти агитируют "казаков" и мужчин, которые из-за санкций потеряли работу, идти на войну против Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что скрытая мобилизация происходит в Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Там в ряды "добровольцев" агитируют вступать "казаков" и оставшихся без работы мужчин. Также в фокусе внимания бывшие военнослужащие. Власти страны-агрессора обещают им заработную плату в 200 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен).

Также в РФ могут официально объявить частичную мобилизацию в Белгородской, Курской и Брянской областях. Кроме того, в этих областях проводятся подготовки к частичной мобилизации мужского населения в случае резкого ухудшения военной ситуации для страны-агрессора.

"Агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных "мобилизованных". Ведь в РФ начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие, кто в начале войны подписал "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Также военные оккупационных войск РФ не могут получить обещанные деньги или получат значительно меньшие суммы, чем договаривались при подписании контрактов", — говорится в сообщении.

Отметим, страна-агрессор остро нуждается в пополнении своих оккупационных войск. По данным разведки Великобритании, Вооруженные силы РФ ввели около 65% своей наземной боевой численности в Украину. Около 25% сил выведены из строя украинскими защитниками.