Россия задействовала в Украине 65% всей своей наземной боевой численности, — разведка Британии

Вооруженные силы РФ ввели около 65% своей наземной боевой численности в Украину. Около 25% сил выведены из строя.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности", — резюмировали в ведомстве.

По информации британской разведки, часть так называемых элитных частей РФ, в том числе группировки ВДВ, истощена больше других.

В оборонном ведомстве прогнозируют, что России потребуется много лет, чтобы восстановить эти силы.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что противник активно ведет наступление, но несет большие потери. В частности, за сутки (1 мая) подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10". Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили десять атак российских оккупантов, уничтожили два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.