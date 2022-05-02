На Донецком направлении армия РФ ведет наступление вдоль всей линии столкновения, оккупанты пытаются полностью захватить Рубежное, — Генштаб

Российские военные активно наступают на Донбассе: на Лиманском направлении Россия атаковала позиции ВСУ на рубеже возле Лимана, в это же время на Северодонецком направлении основные усилия россиян сейчас направлены на полный захват Рубежного.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 2 мая.

Оккупанты, параллельно с попытками взять Рубежное, готовятся к наступлению на Северодонецк. На временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей войска РФ развернули дополнительные системы противовоздушной обороны.

"На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений", — отмечают в Генштабе.

При этом враг несет серьезные потери. В частности, за предыдущие сутки (1 мая) подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10". Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили десять атак российских оккупантов, уничтожили два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

В Одесской области российские войска продолжает вести разведку с помощью беспилотников и сосредоточивают силы в акватории Черного моря. Российские корабли и подлодки продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.