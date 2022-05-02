На Донецькому напрямку армія РФ веде наступ уздовж усієї лінії зіткнення, окупанти намагаються повністю захопити Рубіжне, — Генштаб

Російські військові активно наступають на Донбасі: на Лиманському напрямі Росія атакувала позиції ЗСУ на рубежі біля Лиману, водночас на Сєверодонецькому напрямку основні зусилля росіян наразі спрямовані на повне захоплення Рубіжного.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 2 травня.

Окупанти паралельно зі спробами взяти Рубіжне, готуються до наступу на Сєверодонецьк. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей війська РФ розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони.

"На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БПЛА. Вів артилерійський вогонь за позиціями наших підрозділів", - зазначають у Генштабі.

При цьому ворог зазнає серйозних втрат. Зокрема, за минулу добу (1 травня) підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БПЛА "Орлан-10". Крім того, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищили два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

На Одещині російські війська продовжують вести розвідку за допомогою безпілотників і зосереджують сили в акваторії Чорного моря. Російські кораблі та підводні човни продовжують утримувати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.