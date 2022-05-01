У Чорному морі зафіксовано активізацію сил російського флоту

На Одещині російські війська продовжують вести розвідку за допомогою безпілотників і зосереджують сили в акваторії Чорного моря. Російські кораблі та підводні човни продовжують утримувати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

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Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що черговою атакою по ворожих об'єктах на острові Зміїний розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку – серверну з телекомунікаційним обладнанням.

"У морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу "Раптор", противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові", - йдеться у повідомленні.

Інші кораблі та підводний човен продовжують утримувати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Також повідомляється, що на Одещині захисники за допомогою ППО ліквідували ворожий безпілотник "Орлан-10", який проводив розвідку.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Зазначимо, увечері 30 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеському аеропорту. В результаті було пошкоджено злітно-посадкову смугу, її подальше використання неможливе.