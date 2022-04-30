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Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе: повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
Небо на Одессой. Фото: суспільне

Вечером 30 апреля около 18:00 в Одессе были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту.

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Об этом сообщает оперативное командование"Юг".

"Вследствие ракетного удара повреждена взлетка Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - говорится в сообщении.

Начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільне Одеса" также заявила, что в результате ракетной атаки по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

По ее словам, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

Пока о пострадавших не сообщается.

Автор:
Светлана Манько