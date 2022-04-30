Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе: повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта

Вечером 30 апреля около 18:00 в Одессе были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает оперативное командование"Юг".

"Вследствие ракетного удара повреждена взлетка Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - говорится в сообщении.

Начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільне Одеса" также заявила, что в результате ракетной атаки по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

По ее словам, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

Пока о пострадавших не сообщается.