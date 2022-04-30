Російські війська завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту

Увечері 30 квітня близько 18:00 в Одесі було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару по Одеському аеропорту.

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Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено злітну смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе", - йдеться у повідомленні.

Начальниця прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі "Суспільне Одеса" також заявила, що внаслідок ракетної атаки по Одеській області було пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

За словами представниці Сил охорони та оборони, подальше використання злітно-посадкової смуги неможливе.