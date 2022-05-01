В Черном море зафиксирована активизация сил российского флота

В Одесской области российские войска продолжает вести разведку с помощью беспилотников и сосредоточивают силы в акватории Черного моря. Российские корабли и подлодки продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

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Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что очередной атакой по вражеским объектам на острове Змеиный разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

"В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор", противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, остающихся на острове", - говорится в сообщении.

Остальные корабли и подлодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Также сообщается, что в Одесской области защитники с помощью ПВО ликвидировали вражеский беспилотник "Орлан-10", который проводил разведку.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

Отметим, вечером 30 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса, ее дальнейшее использование невозможно.