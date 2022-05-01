- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Черном море зафиксирована активизация сил российского флота
В Одесской области российские войска продолжает вести разведку с помощью беспилотников и сосредоточивают силы в акватории Черного моря. Российские корабли и подлодки продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.
Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что очередной атакой по вражеским объектам на острове Змеиный разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.
"В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор", противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, остающихся на острове", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Остальные корабли и подлодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.
Также сообщается, что в Одесской области защитники с помощью ПВО ликвидировали вражеский беспилотник "Орлан-10", который проводил разведку.
В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".
Отметим, вечером 30 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса, ее дальнейшее использование невозможно.