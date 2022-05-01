Західна артилерія, що надходить в Україну, змінить хід війни з Росією - The Washington Post

Артилерія, яка надходить в Україну від західних країн, змінить перебіг війни із Росією. Нова зброя змусить обидві сторони діяти спритніше, якщо вони сподіваються уникнути серйозних втрат у міру посилення бойових дій на Донбасі.

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Про це з посиланням на військових чиновників та аналітиків пише The Washington Post.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи разом зі своїм канадським колегою в Пентагоні, сказав, що далекобійна артилерія стане "вирішальною" на наступному етапі війни.

Очікується, що адміністрація президента США Джозефа Байдена, яка разом із Канадою навчає українських військовослужбовців поводженню з гаубицями, які обидві країни зобов'язалися надати, схвалить передачу ще більшої кількості артилерії Україні найближчими днями.

Американські та канадські гаубиці, що прямують до України, буксируються на причепах, тоді як обіцяні Францією системи, відомі як самохідні гаубиці "Цезар", стріляють тими ж 155-мм розривними снарядами, але із задньої частини шасі вантажівки.

За словами аналітиків, інші союзники, такі як Великобританія та Швеція також можуть відправити артилерію.

Наразі Україна використовує зброю радянських часів. На сьогодні Росія та Україна ведуть перестрілки, часто використовуючи ті самі системи, у тому числі потужну 300-мм реактивну систему залпового вогню "Смерч", яка може стріляти на відстань близько 55 миль.

За словами аналітиків, запровадження різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичне зрушення обох сторін, щоб використати так званий контрбатарейний вогонь, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місцезнаходження та атакують.

На думку аналітиків, здатність України вражати російські артилерійські підрозділи особливо важлива через продемонстровану Кремлем готовність обстрілювати міста та населені пункти, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру.

"Більшість українських артилерійських підрозділів, що ведуть контрбатарейний вогонь, знизить військову здатність Росії накопичувати боєприпаси та йти в місто", - сказав Скотт Бостон, колишній офіцер польової артилерії армії США, який вивчає російські збройні сили.

Артилерійські підрозділи часто маскуються за допомогою камуфляжу або інших форм укриття, і їх виявлення може знадобитися поєднання розвідки, безпілотних літаків і радарів. Саме для цього Захід надає Україні безпілотники та протибатарейні радари.

Зазначимо, що країни світу продовжують підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія і постачають зброю.

Так, влада Великобританії шукає способи поставок протикорабельних ракет до України, включаючи передачу своїх ракет Brimstone.

Великобританія планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.