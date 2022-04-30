У Росії закінчуються запаси високоточної зброї - Financial Times

Через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.

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Про це повідомляє джерело із західних держструктур у коментарі Financial Times.

"Ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - каже джерело.

Наголошується, що проблеми в Росії з поповненням запасів керованої зброї викликані як зі станом російської промислової бази, так і із західними санкціями, які обмежують здатність країни-агресора нарощувати військовий потенціал.

Як пише видання, більшість російських ударів на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли мають "дурний, а не високоточний" характер.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила понад 1900 запусків ракет по Україні.

За оцінками Forbes, на запуск ракет окупанти витратили вже не менше 7,5 мільярдів доларів.

Так, росіяни випустили 235 ракет Калібр. Усього близько 62% запусків припало на Іскандер, 30% – на ракети класу X та 8% – на Точку-У.

За даними видання, Точка-У оцінюється в $300 тисяч, вартість Калібру — $6,5 млн відповідно до експортного контракту з Індією у 2006 році. Ракети класу Х-101 більш сучасні і можуть коштувати дорожче за Калібр.

Експерти порахували, що загальна вартість випущених ракет перевищує річні бюджети всіх суб'єктів РФ - крім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.