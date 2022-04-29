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В Пентагоне подсчитали, сколько ракет Россия выпустила по Украине
С начала широкомасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия совершила более 1900 запусков ракет по Украине. Большая часть ударов приходится на Мариуполь и остальную зону ООС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США (Пентагон).
Отмечается, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала для обстрелов уже около 1900 ракет.
Больше всего ракетных обстрелов было по Мариуполю и в целом по территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в оборонном ведомстве США фиксируют отступление части российских войск от района Мариуполя, но, как считают в Пентагоне, это не означает, что город уже считается оккупированным, поскольку его обстрелы продолжаются.
"Это не значит, что Мариуполь под российским контролем — они продолжают наносить как авиационные, так и ракетные удары по городу. Они бы этого не делали, если бы считали, что контролируют город”, — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.