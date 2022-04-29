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У Пентагоні підрахували, скільки ракет Росія вже випустила по Україні
З початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила понад 1900 запусків ракет в Україні. Більшість ударів прийшлося по Маріуполю та зону ООС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США (Пентагон).
Зазначається, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала для обстрілу вже близько 1900 ракет.
Найбільше ракетних обстрілів було по Маріуполю та в цілому по території проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також в оборонному відомстві США фіксують відступ частини російських військ від району Маріуполя, але, як гадають у Пентагоні, це не означає, що місто вже вважається окупованим, оскільки його обстріл триває.
"Це не означає, що Маріуполь під російським контролем - вони продовжують завдавати як авіаційних, так і ракетних ударів по місту. Вони б цього не робили, якби вважали, що контролюють місто", - наголосили у відомстві.
Зазначимо, Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні в німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.