У Пентагоні підрахували, скільки ракет Росія вже випустила по Україні

З початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила понад 1900 запусків ракет в Україні. Більшість ударів прийшлося по Маріуполю та зону ООС.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США (Пентагон).

Зазначається, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала для обстрілу вже близько 1900 ракет.

Найбільше ракетних обстрілів було по Маріуполю та в цілому по території проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також в оборонному відомстві США фіксують відступ частини російських військ від району Маріуполя, але, як гадають у Пентагоні, це не означає, що місто вже вважається окупованим, оскільки його обстріл триває.

"Це не означає, що Маріуполь під російським контролем - вони продовжують завдавати як авіаційних, так і ракетних ударів по місту. Вони б цього не робили, якби вважали, що контролюють місто", - наголосили у відомстві.

Зазначимо, Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні в німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.