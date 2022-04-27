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Минобороны США создало в Германии центр управления военной помощью Украине
Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.
Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет CNN.
Как отметил высокопоставленный чиновник, Центр ECCU базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте, им руководит американский военный генерал с двумя звездами.
Также чиновник добавил, что этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Центр был создан для поддержания усилий этой системы безопасности", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.
По словам чиновника, в центр управления наряду с персоналом США входят сотрудники из 15 других стран.
Этот центр управления также будет управлять сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, новая группа союзников будет собираться регулярно раз в месяц.
Остин также отметил, что США "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины.
Напомним, 26 апреля в Германии на авиабазе "Рамштайн" прошла встреча министров обороны около 40 стран, на которой обсудили поддержку Украины.
В ней участвовал и глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Украине требуется "большое количество современного тяжелого оружия".