"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе", — Резников на авиабазе "Рамштайн"

В Германии на авиабазе "Рамштайн" прошла встреча министров обороны около 40 стран, в ней участвовал и глава украинского ведомства Алексей Резников, о чем он заявил в Twitter.

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"Передал сообщения от Украины западным партнерам на авиабазе "Рамштайн": каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Украине требуется "большое количество современного тяжелого оружия".

Резников также поблагодарил партнеров и выразил уверенность, что помощь Украине продолжится.

По его словам есть необходимость в системах противовоздушной обороны, беспилотниках, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня и танках, бронетранспортерах, боевых машинах пехоты, самолетах и противокорабельных ракетах.

Заседание международной Консультативной группы по вопросам обороны Украины созвал министр обороны США Ллойд Остин.

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.

А Германия собирается поставить Украине зенитные комплексы Gepard.