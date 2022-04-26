- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе", — Резников на авиабазе "Рамштайн"
В Германии на авиабазе "Рамштайн" прошла встреча министров обороны около 40 стран, в ней участвовал и глава украинского ведомства Алексей Резников, о чем он заявил в Twitter.
"Передал сообщения от Украины западным партнерам на авиабазе "Рамштайн": каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что Украине требуется "большое количество современного тяжелого оружия".
Резников также поблагодарил партнеров и выразил уверенность, что помощь Украине продолжится.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам есть необходимость в системах противовоздушной обороны, беспилотниках, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня и танках, бронетранспортерах, боевых машинах пехоты, самолетах и противокорабельных ракетах.
Заседание международной Консультативной группы по вопросам обороны Украины созвал министр обороны США Ллойд Остин.
Соединенные Штаты Америки отправят в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.
А Германия собирается поставить Украине зенитные комплексы Gepard.