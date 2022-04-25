США отправят в Украину очередную партию "джавелинов"

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.

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Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

"Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года", – говорится в сообщении.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022

Ранее сообщалось, что США отправят крупную партию помощи для противодействия украинских военных российской агрессии.

Кроме этого, в скором времени Украина получит от США в качестве военной помощи еще 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.

Напомним, что недавно президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $800 млн.

Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.

Этот новый пакет помощи будет включать многие уже передаваемые Украине высокоэффективные системы вооружений, а также новые виды вооружения.

По словам американского президента, они подходят для более широкого наступления.

Источник фото: ua.depositphotos.com