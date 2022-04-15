США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17: пресс-секретарь Пентагона

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине 11 вертолетов Ми-17, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан.

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15 апреля пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби сообщил о намерении Пентагона передать Украине еще 11 вертолетов Ми-17. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов. Теперь мы направляем их Украине", — заявил Кирби.

Представитель Пентагона напомнил, что США недавно предоставили Украине пять Ми-17, но уточнил при этом, что речь не идет о перегоне вертолетов Ми-17 в Украину американскими военными летчиками.

Напомним, что недавно президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $800 млн. Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.