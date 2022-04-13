Украина получит от США еще полтысячи противотанковых ракет Javelin и многое другое

В скором времени Украина получит от США в качестве военной помощи еще 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В этот раз Белый дом передаст Украине более тяжелое вооружение, чем раньше Также, по информации газеты, администрация Байдена поделится с Киевом разведданными, которые помогут украинской армии противостоять российским военным частям, дислоцированным на Донбассе и Крыму.

Напомним, что недавно президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $ 800 млн. Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.

Этот новый пакет помощи будет включать многие уже передаваемые Украине высокоэффективные системы вооружений, а также новые виды вооружения. По словам американского президента, они подходят для более широкого наступления.