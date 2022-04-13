Україна отримає від США гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю на $800 млн

Президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 800 мільйонів доларів. Він включатиме гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю, яку, як зазначив Байден, українські військові використовують із руйнівним ефектом.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Поки що Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, США продовжать надавати Україні можливості для самозахисту", - підкреслив Байден.

Цей новий пакет допомоги буде включати багато вже переданих Україні високоефективних систем озброєнь, а також нові види озброєння. За словами американського президента, вони підходять для ширшого наступу.

"Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі", - резюмував глава США.

Байден особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про новий пакет військової допомоги під час телефонної розмови 13 квітня. Зазначимо, що український президент також повідомив, що під час переговорів лідери домовилися про нові санкції проти РФ.

Раніше Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно схвалив закон, який передбачає прискорену передачу військової допомоги українським військовим – ленд-ліз.

Нагадаємо, Зеленський напередодні заявив, що у майбутній битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння.

Зокрема, як зазначив Зеленський, США можуть надати значну військову підтримку Україні, і від того, наскільки швидко вони її нададуть, залежить, чи виграє Україна цю битву.