Сенат США ухвалив закон, який прискорить відправку військової техніки в Україну – ленд-ліз

Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно схвалив закон про протидію російській агресії проти України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги українським військовим – ленд-ліз. Про це повідомила сенатор Джин Шахіна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Закон надасть президенту (Джозефу Байдену — Delo.ua) розширені повноваження для більш оперативного укладання договорів ленд-лізу безпосередньо з Україною та країнами Східної Європи, а також прискорить постачання військової техніки, необхідної Україні для захисту від російського військового вторгнення", — резюмували у прес-службі сенатора.

Відповідно до американського законодавства, президент США може здавати в оренду оборонні вироби партнерам і союзникам США, коли це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Але це створює бюрократичні бар'єри, які уповільнюють процес передачі зброї. Закон, який підтримав Сенат, усуне ці бар'єри.

"У міру того, як розгортається путінська війна в Україні, швидка доставка військової допомоги Україні має вирішальне значення для її захисту від неспровокованих атак Росії", - наголосила сенатор.

За закон тепер має проголосувати Палата представників.

"Ленд-ліз" – програма, що дозволяє безперебійно поповнювати військові запаси союзників без додаткових процедур. Саме цю програму назвали переломною під час Другої світової війни, тоді ж її й застосовували востаннє.

Крім цього, США продовжують активно постачати в Україну зброю. Напередодні Міністерство оборони США вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

До цього Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.