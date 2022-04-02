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Пентагон вирішив додатково виділити Україні військову допомогу на $300 млн.
Міністерство оборони США (Department of Defense – DoD) вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).
Як йдеться у заяві Пентагону, оборонне відомство передало документ на розгляд до Конгресу США.
Новий пакет включає такі види озброєння:
- ракетні системи з лазерним наведенням;Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Т Актичні безпілотні літальні апарати (БПЛА) Switchblade;
- БПЛА Puma;
– системи протидії безпілотним повітряним системам;
– броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
– боєприпаси малого та великого калібру;
– прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- Т Актичні захищені системи зв'язку;
– кулемети;
– системи супутникової зйомки;
– медикаменти , польове обладнання та запасні частини.
За даними Пентагону, з моменту приходу до влади адміністрації Байдена США виділили Україні понад 2,3 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, у тому числі понад 1,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки після повномасштабного вторгнення Росії.
У DoD зазначають, що в рамках USAI Сполучені Штати Америки закуповують зброю та техніку у промислових підприємств, а не постачають їх із запасів Міністерства оборони США.
"Сполучені Штати також продовжують взаємодію з союзниками та партнерами щодо пошуку та надання українській стороні додаткових можливостей", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн. доларів.
Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.
У свою чергу, в Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.
Зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії".