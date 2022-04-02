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Політика
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Пентагон вирішив додатково виділити Україні військову допомогу на $300 млн.

Пентагон вирішив додатково виділити Україні військову допомогу на $300 млн.
Фото: Facebook/U.S. Department of Defense (DoD)

Міністерство оборони США (Department of Defense – DoD) вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

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Як йдеться у заяві Пентагону, оборонне відомство передало документ на розгляд до Конгресу США.

Новий пакет включає такі види озброєння:

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- Т Актичні безпілотні літальні апарати (БПЛА) Switchblade;

- БПЛА Puma;

системи протидії безпілотним повітряним системам;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

- Т Актичні захищені системи зв'язку;

кулемети;

системи супутникової зйомки;

медикаменти , польове обладнання та запасні частини.

За даними Пентагону, з моменту приходу до влади адміністрації Байдена США виділили Україні понад 2,3 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, у тому числі понад 1,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки після повномасштабного вторгнення Росії.

У DoD зазначають, що в рамках USAI Сполучені Штати Америки закуповують зброю та техніку у промислових підприємств, а не постачають їх із запасів Міністерства оборони США.

"Сполучені Штати також продовжують взаємодію з союзниками та партнерами щодо пошуку та надання українській стороні додаткових можливостей", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки   поставили в Україну   перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що США   нададуть   Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

У свою чергу, в Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров   заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії".

Автор:
Дмитро Нарожний