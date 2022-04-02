Пентагон решил дополнительно выделить Украине военную помощь на $300 млн

Министерство обороны США (Department of Defense – DoD) решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

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Как говорится в заявлении Пентагона, оборонное ведомство передало документ на рассмотрение в Конгресс США.

Новый пакет включает следующие виды вооружения:

– ракетные системы с лазерным наведением;

– тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade;

– БПЛА Puma;

– системы противодействия беспилотным воздушным системам;

– бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

– боеприпасы малого и большого калибра;

– приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

– тактические защищенные системы связи;

– пулеметы;

– системы спутниковой съемки;

– медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

По данным Пентагона, с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине более 2,3 млрд долларов в виде помощи в области безопасности, в том числе более 1,6 млрд долларов в виде помощи в области безопасности после полномасштабного вторжения России.

В DoD отмечают, что в рамках USAI Соединенные Штаты Америки закупают оружие и технику у промышленных предприятий, а не поставляют их из запасов Министерства обороны США.

"Соединенные Штаты также продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по поиску и предоставлению украинской стороне дополнительных возможностей", - отмечается в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь, в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".