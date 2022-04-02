Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Пентагон решил дополнительно выделить Украине военную помощь на $300 млн

Пентагон решил дополнительно выделить Украине военную помощь на $300 млн
Фото: Facebook/U.S. Department of Defense (DoD)

Министерство обороны США (Department of Defense – DoD) решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как говорится в заявлении Пентагона, оборонное ведомство передало документ на рассмотрение в Конгресс США.

Новый пакет включает следующие виды вооружения:

– ракетные системы с лазерным наведением;

– тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade;

– БПЛА Puma;

– системы противодействия беспилотным воздушным системам;

– бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

– боеприпасы малого и большого калибра;

– приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

– тактические защищенные системы связи;

– пулеметы;

– системы спутниковой съемки;

– медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

По данным Пентагона, с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине более 2,3 млрд долларов в виде помощи в области безопасности, в том числе более 1,6 млрд долларов в виде помощи в области безопасности после полномасштабного вторжения России.

В DoD отмечают, что в рамках USAI Соединенные Штаты Америки закупают оружие и технику у промышленных предприятий, а не поставляют их из запасов Министерства обороны США.

"Соединенные Штаты также продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по поиску и предоставлению украинской стороне дополнительных возможностей", - отмечается в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов. 

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь, в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".

Автор:
Дмитрий Нарожный