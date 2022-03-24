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Украина получила первые партии новой военной помощи от США из пакета на $800 млн

Украина получила первые партии новой военной помощи от США из пакета на $800 млн
США в дальнейшем предоставит еще больше оружия для защиты Украины. Фото: ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов. Об этом сообщили в администрации президента Джозефа Байдена, передает CNN.

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Оставшуюся помощь направят как можно быстрее, уточнил представитель американского лидера. Следующая отправка вооружения будет включать 800 зенитных систем Stinger и 100 вооруженных беспилотников. Оба считаются критически важными для обороны Украины.

Какое именно вооружение поступило в настоящее время, точно неизвестно. В целом новый пакет стоимостью 800 миллионов долларов включает в себя:

  • 800 зенитных комплексов;
  • 9000 противотанковых систем;
  • 7000 стрелкового оружия;
  • 20 миллионов патронов;
  • беспилотные авиационные системы и многое другое.

Байден пообещал, что США параллельно будут оказывать поддержку украинской экономике и давить на экономику РФ.

Известно, что к предоставлению военной помощи подключились партнеры и союзники США. По словам Байдена, в дальнейшем Украина получит еще больше оружия для защиты от российской агрессии.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщил, что США уже направили в Украину дополнительные системы ПВО.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан