- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина получила первые партии новой военной помощи от США из пакета на $800 млн
Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов. Об этом сообщили в администрации президента Джозефа Байдена, передает CNN.
Оставшуюся помощь направят как можно быстрее, уточнил представитель американского лидера. Следующая отправка вооружения будет включать 800 зенитных систем Stinger и 100 вооруженных беспилотников. Оба считаются критически важными для обороны Украины.
Какое именно вооружение поступило в настоящее время, точно неизвестно. В целом новый пакет стоимостью 800 миллионов долларов включает в себя:
- 800 зенитных комплексов;
- 9000 противотанковых систем;
- 7000 стрелкового оружия;
- 20 миллионов патронов;
- беспилотные авиационные системы и многое другое.
Байден пообещал, что США параллельно будут оказывать поддержку украинской экономике и давить на экономику РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Известно, что к предоставлению военной помощи подключились партнеры и союзники США. По словам Байдена, в дальнейшем Украина получит еще больше оружия для защиты от российской агрессии.
Ранее CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщил, что США уже направили в Украину дополнительные системы ПВО.
Фото: ua.depositphotos.com