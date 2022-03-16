США направили в Украину дополнительные системы ПВО — CNN

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками по НАТО приняли решение передать украинской стороне системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Оружие для помощи в обороне уже направляется в Украину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США.

По информации источника, в число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО SA-8 ("Оса"), SA-10 (С-300ПТ/ПС), SA-12 и SA-14 (Стрела-3).

"Эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты", — отметили в СМИ.

По словам этого высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся "в пути".

Вероятно, эта поставка станет частью альтернативного решения вместо закрытия украинского неба.

Украина в последнее время активно призывает НАТО установить бесполетную зону в ее воздушном пространстве, что подразумевает, в частности, что альянс сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.