США направили до України додаткові системи ППО — CNN

Сполучені Штати Америки разом із союзниками по НАТО вирішили передати українській стороні системи протиповітряної оборони, зокрема зенитно-ракетні комплекси. Зброя для допомоги в обороні вже прямує до України.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопосадовця зі США.

За інформацією джерела, до цих додаткових систем входять мобільні системи ППО SA-8 ("Оса"), SA-10 (С-300ПТ/ПС), SA-12 і SA-14 (Стріла-3).

"Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система, яку запросила Україна. Проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети", — зазначили у ЗМІ.

За словами цього високопоставленого представника США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО та перебувають "в дорозі".

Ймовірно, це постачання стане частиною альтернативного рішення замість закриття українського неба.

Україна останнім часом активно закликає НАТО встановити безльотну зону в її повітряному просторі, що передбачає, зокрема, що альянс зможе збивати російські літаки, які в нього залітатимуть. Таке рішення нівелювало б перевагу російських сил у повітрі, проте водночас створило б загрозу прямого зіткнення сил НАТО з РФ.