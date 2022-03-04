НАТО продовжує відмовлятися закривати небо над Україною: Столтенберг повідомив про підсумки екстреного засідання альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час позачергового засідання альянсу порушувалося питання про створення над Україною безпольотної зони, при цьому країни-члени НАТО не погодяться на цей крок.

Про це Столтенберг повідомив під час брифінгу за підсумками засідання.

"Про це згадували. Але союзники погодилися з тим, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО були в українському повітряному просторі або щоб війська НАТО заходили на територію України", — сказав генсек.

Він знову закликав главу РФ Володимира Путіна припинити війну проти України "негайно та без умов". Один із журналістів запитав у Столтенберга про те, чи може пізніше НАТО переглянути свою позицію і все ж таки допомогти Україні у війні проти РФ більш суттєво.

На це глава альянсу відповів, що це виключено, адже, за його словами, завдання НАТО — запобігти ескалації.

"Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону — відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якщо ми це зробимо, це може вилитися в повномасштабну війну в Європі, в яку будуть залучені ще більше країн, і це призведе до ще більших страждань", — додав Столтенберг.

У свою чергу українська влада продовжує наполягати на тому, що НАТО має закрити небо над Україною, адже це збереже життя мирних людей.

При цьому Столтенберг заявив, що якщо йтиметься про країни-члени альянсу, то НАТО захищатиме кожен сантиметр їхньої землі.

Ще в перший день війни, 24 лютого, Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали четверту статтю Північноатлантичного договору, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу через напад Росії на Україну.

Стаття передбачає консультації між членами Альянсу щоразу, коли на думку будь-якої з них виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни-члена.