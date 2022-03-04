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НАТО продовжує відмовлятися закривати небо над Україною: Столтенберг повідомив про підсумки екстреного засідання альянсу

НАТО продовжує відмовлятися закривати небо над Україною: Столтенберг повідомив про підсумки екстреного засідання альянсу
Столтенберг повідомив про відмову НАТО закривати небо над Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час позачергового засідання альянсу порушувалося питання про створення над Україною безпольотної зони, при цьому країни-члени НАТО не погодяться на цей крок.

Про це Столтенберг повідомив під час брифінгу за підсумками засідання.

"Про це згадували. Але союзники погодилися з тим, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО були в українському повітряному просторі або щоб війська НАТО заходили на територію України",  сказав генсек.

Він знову закликав главу РФ Володимира Путіна припинити війну проти України "негайно та без умов". Один із журналістів запитав у Столтенберга про те, чи може пізніше НАТО переглянути свою позицію і все ж таки допомогти Україні у війні проти РФ більш суттєво.

На це глава альянсу відповів, що це виключено, адже, за його словами, завдання НАТО — запобігти ескалації.

"Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону — відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якщо ми це зробимо, це може вилитися в повномасштабну війну в Європі, в яку будуть залучені ще більше країн, і це призведе до ще більших страждань", — додав Столтенберг.

У свою чергу українська влада продовжує наполягати на тому, що НАТО має закрити небо над Україною, адже це збереже життя мирних людей.

При цьому Столтенберг заявив, що якщо йтиметься про країни-члени альянсу, то НАТО захищатиме кожен сантиметр їхньої землі.

Ще в перший день війни, 24 лютого, Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали четверту статтю Північноатлантичного договору, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу через напад Росії на Україну.

Стаття передбачає консультації між членами Альянсу щоразу, коли на думку будь-якої з них виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни-члена.

Автор:
Віта Молодан