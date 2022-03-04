НАТО продолжает отказываться закрывать небо над Украиной: Столтенберг сообщил об итогах экстренного заседания альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время внеочередного заседания альянса поднимался вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, при этом страны-члены НАТО не согласились на этот шаг.

Об этом Столтенберг сообщил во время брифинга по итогам заседания.

"Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", — сказал генсек.

Он снова призвал главу РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины "немедленно и без условий". Один из журналистов спросил у Столтенберга о том, может ли позже НАТО пересмотреть свою позицию и все же помочь Украине в войне против РФ более существенно.

На это глава альянса ответил, что это исключено, ведь, по его словам, задача НАТО — предотвратить эскалацию.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", — добавил Столтенберг.

В свою очередь украинские власти продолжают настаивать на том, что НАТО должно закрыть небо над Украиной, ведь это сохранит жизни мирных людей.

При этом Столтенберг заявил, что если речь пойдет о странах-членах альянса, то НАТО будет защищать каждый сантиметр их земли.

Еще в первый день войны, 24 февраля, Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали четвертую статью Североатлантического договора, чтобы начать консультации в рамках Альянса из-за нападения России на Украину.

Статья предусматривает консультации между членами Альянса всякий раз, когда по мнению какой-либо из них возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.