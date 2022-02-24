Война с Россией: Польша и страны Балтии активировали статью о коллективной обороне НАТО

Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали четвертую статью Североатлантического договора, чтобы начать консультации в рамках Альянса из-за нападения России на Украину.

Об этом пишет CNN.

Статья предусматривает консультации между членами Альянса всякий раз, когда по мнению какой-либо из них возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Всего статью активировали 6 раз, в последний — в 2020 году по требованию Турции после военных действий со стороны Сирии.

Турция применяла статью 4 еще четыре раза: один раз в 2015 году, чтобы проинформировать альянс о своем ответе на террористические атаки в стране; дважды в 2012 году после того, как турецкий военный самолет был сбит на севере Сирии, и после того, как турецкие мирные жители были убиты сирийскими обстрелами; и в 2003 году, когда она обратилась за помощью к альянсу для защиты своего населения от любых последствий войны в соседнем Ираке.

В двух из этих случаев НАТО ответило военной помощью, отправив ракетные батареи Patriot для защиты от атак Сирии в 2012 году и отправив авиационные и ракетные батареи в юго-восточную Турцию вдоль границы с Ираком в 2003 году.

Польша применила статью 4 в 2014 году после предыдущей российской агрессии в Украине.

Статья 4 отделена от статьи 5, которая представляет собой заявление альянса о том, что нападение на одного члена считается нападением на всех.

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