Війна з Росією: Польща та країни Балтії активували статтю про колективну оборону НАТО

Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали четверту статтю Північноатлантичного договору, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу через напад Росії на Україну.

Про це пише CNN.

Стаття передбачає консультації між членами Альянсу щоразу, коли, на думку будь-якої з них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни-члена.

Усього статтю активували 6 разів, в останній — 2020 року на вимогу Туреччини після воєнних дій із боку Сирії.

Туреччина застосовувала статтю 4 ще чотири рази: один раз у 2015 році, щоб поінформувати альянс про свою відповідь на терористичні атаки у країні; двічі у 2012 році після того, як турецький військовий літак був збитий на півночі Сирії, та після того, як турецькі мирні жителі були вбиті сирійськими обстрілами; і 2003 року, коли вона звернулася за допомогою до альянсу для захисту свого населення від будь-яких наслідків війни у сусідньому Іраку.

У двох із цих випадків НАТО відповіла військовою допомогою, відправивши ракетні батареї Patriot для захисту від атак Сирії в 2012 році та відправивши авіаційні та ракетні батареї до південно-східної Туреччини вздовж кордону з Іраком у 2003 році.

Польща застосувала статтю 4 у 2014 році після попередньої російської агресії в Україні.

Стаття 4 відокремлена від статті 5, яка є заявою альянсу про те, що напад на одного члена вважається нападом на всіх.

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