"Катастрофа для континенту": реакція світових лідерів на вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через масштабне вторгнення Росії в Україну скликав термінову зустріч усіх лідерів НАТО, а ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ. Молдова запроваджує режим надзвичайної ситуації, а Румунія вже почала приймати українських біженців.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував, що обговорить ситуацію із лідерами країн Великої сімки. А ще прем'єр Великої Британії анонсував звернення щодо російської агресії до британців.

"Це катастрофа для нашого континенту", — написав у Twitter Джонсон.

Також ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", — сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їхній доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.

"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. На додаток, ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", — сказала фон дер Ляйєн.

Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав у четвер вранці Раду з питань оборони та безпеки у зв'язку з російським вторгненням в Україну, повідомила газета Le Figaro.

У зв'язку з цим, зазначає видання, прем'єр-міністр Жан Кастекс та голова МВС Жеральд Дарманен скасували планову робочу поїздку до міста Анже.

Поїздка анульована "через російське військове вторгнення в Україну", повідомили в кабінеті міністрів.

Як повідомляє ВВС, у Польщі створюють спеціальні пункти прийому для біженців з України. Готуються забезпечувати їжею, медичною допомогою та необхідною інформацією. Також Варшава запросила активацію 4 статті НАТО. Вона дозволить запустити екстрені консультації у разі загрози одній із країн-членів.

Консультації з четвертої статті НАТО ініціювали Естонія, Латвія та Литва.

Молдова запроваджує режим надзвичайної ситуації. Президент Майа Санду сказала, що країна готова ухвалити десятки тисяч людей з України. Молдовські ЗМІ пишуть, що на українсько-молдовському кордоні стоять десятки автомобілів.

Прем'єр Чехії назвав російські дії невиправданим актом агресії проти суверенної держави. Прага екстрено скликає Радбез. Президент Мілош Земан засудив агресію, висловив підтримку Україні та закликав до жорстких санкцій проти Кремля, зокрема, відключення Росії від системи SWIFT: "Божевільних треба ізолювати".

Латвія закликала Росію зупинити військову агресію проти суверенітету України, її народу та демократії.

Литва запровадила режим надзвичайної ситуації.

Румунські ЗМІ пишуть, що Румунія вже почала приймати українських біженців. Президент Клаус Йоханніс назвав дії Росії грубим порушенням міжнародного законодавства, суверенітету та цілісності України.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.