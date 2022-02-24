"Катастрофа для континента": реакция мировых лидеров на вторжение России в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за масштабного вторжения России в Украину созвал срочную встречу всех лидеров НАТО, а ЕС представит пакет массивных санкций против РФ. Молдова вводит режим чрезвычайной ситуации, а Румыния уже начала принимать украинских беженцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал, что обсудит ситуацию с лидерами стран Большой семерки. А еще премьер Великобритании анонсировал обращение по поводу российской агрессии к британцам.

"Это катастрофа для нашего континента", — написал в Twitter Джонсон.

Также ЕС представит пакет массивных санкций против РФ, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что этим пакетом ЕС нацелится на стратегические секторы российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. В дополнение мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", — сказала фон дер Ляйен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон срочно созвал утром в четверг Совет по вопросам обороны и безопасности в связи с российским вторжением в Украину, сообщила газета Le Figaro.

В связи с этим, отмечает издание, премьер-министр Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен отменили плановую рабочую поездку в город Анже.

Поездка аннулирована "по причине российского военного вторжения в Украину", сообщили в кабинете министров.

Как сообщает BBC, в Польше создают специальные пункты приема для беженцев из Украины. Готовятся обеспечивать едой, медицинской помощью и необходимой информацией. Также Варшава запросила активацию 4-й статьи НАТО. Она позволит запустить экстренные консультации в случае угрозы одной из стран-членов.

Консультации по четвертой статье НАТО инициировали Эстония, Латвия и Литва.

Молдова вводит режим чрезвычайной ситуации. Президент Майа Санду сказала, что страна готова принять десятки тысяч человек с Украины. Молдавские СМИ пишут, что на украинско-молдавской границе стоят десятки автомобилей.

Премьер Чехии назвал российские действия неоправданным актом агрессии против суверенного государства. Прага экстренно созывает Совбез. Президент Милош Земан осудил агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля, в частности, отключению России от системы SWIFT: "Безумцев нужно изолировать".

Латвия призвала Россию остановить военную агрессию против суверенитета Украины, ее народа и демократии.

Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.

Румынские СМИ пишут, что Румыния уже начала принимать украинских беженцев. Президент Клаус Йоханнис назвал действия России грубейшим нарушением международного законодательства, суверенитета и целостности Украины.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.