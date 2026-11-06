Заплатили $15 – забрали $2,5 млрд: як хакери одним ударом опустошили Binance

Хакери викрали близько $2,5 млрд із гарячого криптогаманця Binance за одну транзакцію, витративши на отримання дозволу лише $15. Для цього вони використали функцію Ethereum EIP-7702, яка дозволяє стороннім програмам виконувати операції від імені власника гаманця.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

За даними компанії з кібербезпеки Blockaid, це дало змогу зловмисникам перемістити близько 40% викраденої криптовалюти одним переказом.

Як хакери отримали доступ до коштів

За версією Binance, атака почалася з фальшивих пропозицій роботи. Зловмисники переконали інженера завантажити шкідливий код, завдяки якому отримали доступ до систем компанії.

Їхньою ціллю став гарячий гаманець Binance 14, який використовують для обробки виведення коштів клієнтами. У ньому зберігалися Ethereum, стейблкоїни та інші цифрові активи.

Для крадіжки хакери скористалися оновленням Ethereum EIP-7702, яке запровадили у травні 2025 року. Воно дозволяє звичайному криптогаманцю тимчасово делегувати сторонньому програмному забезпеченню право виконувати операції від його імені.

29 жовтня приблизно о 20:20 за UTC зловмисники надіслали відповідну інструкцію в мережу Ethereum. За це вони сплатили близько $15 комісії. Через три з половиною хвилини скористалися отриманим дозволом і переказали приблизно $2,5 млрд за одну транзакцію.

Серед викрадених активів було 167 464 ETH та понад 60 інших токенів, зокрема USDT на суму близько $1,6 млрд.

Чому Binance не змогла одразу зупинити крадіжку

"Під час атаки захисник хоче уповільнити атакуючого. EIP-7702 допоміг хакерам рухатися швидше та зберігати контроль над гаманцем навіть після того, як Binance виявила порушення", — пояснив Ден Каспі, співзасновник і технічний директор Hypernative.

Проблема полягала в тому, що зупинка виведення коштів на біржі не скасовувала дозвіл, який хакери отримали безпосередньо в мережі Ethereum. Тому вони могли продовжувати перекази, навіть коли Binance зупинила роботу сервісів гарячих гаманців.

За даними Elliptic, загальна сума коштів, переміщених із використанням цього дозволу, сягнула приблизно $3,6 млрд.

У Binance повідомили, що скасували делегування, відновили роботу пошкодженої інфраструктури та посилили контроль за підписанням і моніторингом транзакцій. Біржа також заявила, що покрила фінансові наслідки інциденту.

ФБР поклало відповідальність за атаку на Північну Корею. Влада країни заперечує причетність.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня найбільша криптобіржа Binance зазнала хакерської атаки. З гаманців користувачів за лічені хвилини зникло $6 млрд на п'яти блокчейнах.