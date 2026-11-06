Техгіганти США втратили рекордні $2,3 трлн за день через загрозу блокування дата-центрів ШІ

Акції американських технологічних компаній у четвер пережили найглибше падіння з 2020 року. Інвестори почали масово виходити з активів, пов'язаних зі штучним інтелектом, після перемоги представників Демократичної партії на проміжних виборах у США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Технологічний індекс Nasdaq 100 обвалився на 6,4%, що знищило рекордні 2,3 трильйона доларів ринкової вартості компаній. Падіння IT-сектора потягнуло за собою весь ринок. Головний американський індекс S&P 500 втратив 4,4% — це найбільший одноденний спад з квітня 2025 року, коли ринки впали через мита президента США Дональда Трампа.

Водночас індекс американських виробників мікрочипів упав відразу на 12%, показавши найгірший результат із березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Додатковим ударом по фондовому ринку стало зростання цін на нафту: марка Brent підскочила майже до 97 доларів за барель, а WTI піднялася вище 89 доларів.

Політичний фактор і загроза для дата-центрів

Занепокоєння інвесторів викликали підсумки виборів, за якими Демократична партія взяла під контроль Сенат і Палату представників. Крім того, на місцевих виборах виборці в більшості округів виступили проти розширення центрів обробки даних, а новообрана губернаторка штату Техас Джина Хінохоса закликала ввести негайний мораторій на їхнє будівництво.

Оскільки Техас є ключовим регіоном для розміщення такої інфраструктури, інвестори заклали в ціни ризики суворого регулювання та уповільнення зростання постачальників чипів і серверів.

Ще одним чинником різкого розпродажу стали автоматичні системні фонди. За підрахунками банку Barclays, так звані фонди контролю волатильності можуть скинути ф'ючерсів на акції США приблизно на 135 мільярдів доларів протягом найближчих однієї-двох діб, що є наймасштабнішим переглядом позицій із грудня 2018 року.

Водночас у банку JPMorgan зазначають, що падіння не свідчить про повну втрату інтересу до технологій, а є скоріше технічним перерозподілом позицій. Інвестори намагаються зберегти в портфелях акції найстабільніших гігантів галузі, які мають прямий доступ до великих фінансів та власних обчислювальних потужностей.

Крім того, аналітики Goldman Sachs нагадують про історичну тенденцію: починаючи з 1954 року, протягом 12 місяців після проміжних виборів індекс S&P 500 зростав в усіх 18 випадках, додаючи в середньому 15,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільші технологічні компанії світу втратили майже 900 мільярдів доларів ринкової капіталізації після публікації звітів за третій квартал. Причиною розпродажу стало стрімке зростання витрат на інфраструктуру штучного інтелекту, що перетворило високоприбуткові корпорації на структури, які масово спалюють готівку.