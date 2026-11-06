Сгорела техника из-за скачка напряжения: как получить компенсацию и решающий суд

Из-за отключения света и перепадов напряжения в домах украинцев могут ломаться холодильники, котлы и телевизоры. Но получить возмещение за испорченные приборы автоматически не получится – придется доказывать вину конкретной компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Вместе с отключениями света люди сталкиваются еще с перепадами напряжения. Однако сам факт, что прибор сломался по возвращении электроэнергии, еще не доказывает вины энергетиков, отмечает издание.

Главный документ в этой сфере – Закон "О рынке электрической энергии". Кроме него, в таких спорах опираются на Гражданский кодекс, правила розничного рынка электроэнергии, Кодекс систем распределения и постановление НКРЭКУ № 375 о стандартах качества электроснабжения, говорится в материале.

Каким должно быть напряжение и кто за это отвечает

По разъяснению НКРЭКУ, номинальное напряжение в бытовой сети составляет 230 В. В течение недели 95% усредненных показателей должны держаться в пределах ±10%, то есть от 207 до 253 В. В то же время короткое превышение 253 В само по себе еще не означает нарушения, ведь норму проверяют по отдельной методике.

Электропоставщик продает электроэнергию по договору, а распределение сетями и качество тока обеспечивает оператор системы распределения, то есть облэнерго. Согласно Правилам розничного рынка, он несет ответственность за ущерб, нанесенный потребителю, нарушив договор или правила.

Однако, как объясняет издание, должно не всегда облэнерго. Если авария произошла во внутридомовых сетях многоэтажки, отвечать может управляющий, ОСМД или другое лицо, содержащее общее имущество дома.

За разъяснением НКРЭКУ, если потребитель не согласен с тем, как облэнерго рассмотрело его жалобу, он может обратиться к Регулятору. Однако это не заменяет суд и не гарантирует, что вам присудят конкретную сумму компенсации.

Техническое состояние сетей занимается Госэнергонадзор. Его акты проверок, как и результаты измерений могут стать доказательствами в суде. Если же перепад вызвал пожар, понадобятся документы ГСЧС и заключения экспертиз.

Должен ли облэнерго платить

НКРЭКУ прямо позволяет требовать от оператора системы распределения возмещения, если имущество испортилось из-за некачественной электроэнергии. В претензии нужно указать, что именно повреждено, и сумму ущерба, а рассмотреть ее должны в течение 30 дней.

Впрочем, как отмечает издание, обязанность рассмотреть претензию еще не означает долга выплатить всю сумму. Если облэнерго не согласен, спор решает суд.

Отдельно существует компенсация за некачественное напряжение. Она составляет 25% платы за услуги по распределению электроэнергии. Ее начисляют ежемесячно со дня жалобы до устранения проблемы, если выполнены установленные условия. Однако, по данным издания, эти деньги не покрывают стоимость сломанного холодильника, телевизора или котла. Так что утверждать, что за любой скачок напряжения вам гарантированно вернут полную цену техники, неправильно.

Постановление № 375 не предусматривает компенсаций, если нарушения повлекли доказанные форс-мажорные обстоятельства, определенные действия потребителей или третьих лиц, а также законные графики отключений.

В то же время, как объясняет издание, перерыв в свете и испорченная техника – это разные вещи.

Как доказать, что виновное напряжение

По Гражданскому процессуальному кодексу каждая сторона должна доказывать то, на что ссылается. Потребителю нужно показать, что прибор действительно испорчен, сколько стоят убытки, что ответчик нарушил свои обязанности и что именно это привело к поломке. Когда факт ущерба и обстоятельства его причинения установлены, действует презумпция вины: тогда уже ответчик должен доказывать, что не виноват.

Пригодятся акты аварийных служб, выводы сервисных центров, чеки на технику и ремонт, фото и видео. Издание советует зафиксировать дату и время аварии, сохранить сломанные обзорные приборы, сообщить облэнерго и узнать, жаловались ли соседи.

Жалобу на качество электроэнергии облэнерго рассматривает 15 дней. Если требуется измерение, срок составляет 30 дней, а для коллективной жалобы – 45 дней. Замеры продолжаются не менее семи дней и производятся на средства оператора. Однако, как отмечают авторы материала, поздние измерения не покажут уже прошедшего разового скачка. Поэтому доказательства следует собирать сразу после инцидента.

Что решают суды

В Киеве в июле 2024 года в многоэтажке произошел пожар. Как установили суды, из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей в квартиру попало напряжение около 380 В, и загорелись электроприборы. Оболонский районный суд взыскал с районной управляющей компании 454 577,46 грн имущественного ущерба и по 5000 грн морального каждому из двух совладельцев.

В селе Белая Черновицкой области после неисправности трансформатора напряжение подскочило до 350-400 В, и техника сломалась в нескольких домах. К энергетикам обратились 26 жителей. Один из них подал иск в "Черновцыоблэнерго" и отсудил 1850 грн за ремонт холодильника и 5000 грн морального ущерба. По другим приборам суд отказал, потому что расходы на них не подтвердили доказательствами. Протокол измерений, на который ссылалось облэнерго, составил только на следующий день после аварии.

Житомирянка, которая из-за систематически нестабильного напряжения покупала стабилизаторы, добилась, чтобы суд обязал "Житомироблэнерго" обеспечить качественное электроснабжение и выплатить ей 10 000 грн морального ущерба. Апелляция это решение поддержала, а Верховный Суд в декабре 2025 года отказал энергетикам в открытии кассационного производства.

Не удалось выиграть истцу, который требовал от "Хмельницкоблэнерго" более 1,7 млн грн из-за ненадлежащего напряжения в жилом доме. Госэнергонадзор зафиксировал отклонение до 257,08 В. Однако договор с облэнерго заключила владелица дома, а истец не доказал свое право на выплаты. Верховный Суд 3 марта 2026 г. оставил отказ без изменений.

Владелец дома, где произошел пожар, отсудила 1 934 912 грн. Пожар связывали с возможным коротким замыканием в находящемся на балансе облэнерго электросчетчике. Ровенский апелляционный суд поддержал это решение.

Отметим, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.