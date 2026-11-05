Отключение света в Украине: где электроэнергии может не быть до трех дней

В Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.

Как пишет Dilo, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, с наступлением сильных морозов потребление электроэнергии в Украине будет расти, а российские удары могут усугублять ситуацию с энергоснабжением в разных регионах.

Некоторые города могут оставаться без света несколько дней

Ситуация с электроснабжением зависит от состояния местной энергетической инфраструктуры и масштабов повреждений после обстрелов.

Как пояснил Харченко, в Киеве во время сильных морозов графики отключений могут предусматривать 12 часов со светом и 12 часов без электроэнергии. В то же время в других населенных пунктах возможны разные сценарии — от отсутствия ограничений до длительных аварийных отключений.

Особенно уязвимы небольшие города, где электроснабжение обеспечивает одна ключевая подстанция. В случае повреждения восстановления может потребоваться замены оборудования, его доставки и монтажа.

Почему возобновление электроснабжения может затянуться

Продолжительность отключений зависит не только от характера повреждений, но и от резервного оборудования и возможности оперативно провести ремонтные работы.

Если в результате удара разрушены ключевые элементы подстанции, энергетикам необходимо доставить альтернативное оборудование и установить его. Это может занять несколько дней.

Примером является ситуация в Конотопе Сумской области, который после российских ударов оставался без электроснабжения в течение пяти дней.

В больших городах риски длительных отключений ниже

По оценке Харченко, в крупных городах, в частности Днепре, риск длительного обесточивания ниже благодаря более развитой энергетической инфраструктуре.

В то же время, масштабные российские атаки и зимний рост потребления электроэнергии могут создавать дополнительную нагрузку на энергосистему.

Таким образом, продолжительность отключений в разных регионах будет зависеть от последствий атак, технического состояния сетей и скорости восстановления поврежденного оборудования.

Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы : ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.