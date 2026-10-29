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В Украине достаточно генерации, но свет все равно выключают: в ДТЭК объяснили почему

свет
В Украине достаточно генерации / Depositphotos

Украина имеет достаточно генерирующих мощностей для покрытия потребления электроэнергии. В то же время свет продолжают выключать из-за повреждений линий электропередачи и подстанций, не позволяющих доставить производимую электроэнергию потребителям. Кроме того, после российских ударов по промышленности потребление электроэнергии в стране упало примерно на 10%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, которое передает "Интерфакс-Украина".

По словам Тимченко, генерирующих мощностей сейчас "более чем достаточно". Это связано как с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду, так и с сокращением спроса.

Из-за российских атак на украинские промышленные предприятия за последние два месяца потребление электроэнергии сократилось примерно на 10%.

"Потребность в электроснабжении будет меньше, чем в прошлом году. И с этой стороны это может улучшить ситуацию. Но все равно это сокращение спроса в результате разрушений", - подчеркнул Тимченко.

Главная проблема – передача электроэнергии

По словам главы ДТЭК, российские войска изменили акцент атак и интенсивно бьют по линиям электропередачи и подстанциям.

Из-за повреждений сетей производимую на электростанциях электроэнергию не всегда можно доставить промышленным и бытовым потребителям.

Именно этим Тимченко объясняет ситуацию, когда при достаточном объеме поколения в Киеве и других городах все равно применяют отключение электроэнергии на несколько часов.

"Наша главная проблема сейчас - это передача электроэнергии, а не ее генерация", - заявил он.

ДТЭК, по его словам, создает резервные источники питания для сетевой инфраструктуры Киева и других городов. До конца года компания рассчитывает обеспечить резервные мощности для систем отопления, водоснабжения и канализации.

ДТЭК имеет 95% защиты первого уровня

Тимченко сообщил, что объекты компании примерно на 95% обеспечены пассивной защитой первого уровня.

Для защиты высоковольтных трансформаторов и автотрансформаторов необходимо строить больше сооружений второго уровня.

Еще одним ключевым риском остается нехватка средств активной защиты и боеприпасов для противовоздушной обороны.

По словам Тимченко, нескольких массированных атак может быть достаточно, чтобы электростанция лишилась возможности выдавать электроэнергию в сеть.

"Если россияне сосредоточятся на одном объекте и будут повторять эти атаки круглосуточно в течение трех-четырех дней, у нас не будет никакого шанса сохранить его работоспособность", - отметил глава ДТЭК.

Напомним, 23 октября в результате массированной российской атаки одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии из-за существенного повреждения оборудования.

Автор:
Татьяна Гойденко

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