В Україні достатньо генерації, але світло все одно вимикають: у ДТЕК пояснили чому

Україна наразі має достатньо генерувальних потужностей для покриття споживання електроенергії. Водночас світло продовжують вимикати через пошкодження ліній електропередачі та підстанцій, які не дозволяють доставити вироблену електроенергію споживачам. Крім того, після російських ударів по промисловості споживання електроенергії в країні впало приблизно на 10%.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, яку передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Тімченка, генерувальних потужностей зараз "більш ніж достатньо". Це пов'язано як із підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду, так і зі скороченням попиту.

Через російські атаки на українські промислові підприємства протягом останніх двох місяців споживання електроенергії скоротилося приблизно на 10%.

"Потреба в електропостачанні буде меншою, ніж минулого року. І з цього боку це може поліпшити ситуацію. Але все одно це скорочення попиту внаслідок руйнувань", — наголосив Тімченко.

Головна проблема — передача електроенергії

За словами очільника ДТЕК, російські війська змінили акцент атак та інтенсивно б'ють по лініях електропередачі й підстанціях.

Через пошкодження мереж вироблену на електростанціях електроенергію не завжди можна доставити промисловим і побутовим споживачам.

Саме цим Тімченко пояснює ситуацію, коли за достатнього обсягу генерації у Києві та інших містах все одно застосовують відключення електроенергії на кілька годин.

"Наша головна проблема зараз — це передача електроенергії, а не її генерація", — заявив він.

ДТЕК, за його словами, створює резервні джерела живлення для мережевої інфраструктури Києва та інших міст. До кінця року компанія розраховує забезпечити резервні потужності для систем опалення, водопостачання та каналізації.

ДТЕК має 95% захисту першого рівня

Тімченко повідомив, що об'єкти компанії приблизно на 95% забезпечені пасивним захистом першого рівня.

Водночас для захисту високовольтних трансформаторів та автотрансформаторів необхідно будувати більше споруд другого рівня.

Ще одним ключовим ризиком залишається нестача засобів активного захисту та боєприпасів для протиповітряної оборони.

За словами Тімченка, кількох масованих атак може бути достатньо, щоб електростанція втратила можливість видавати електроенергію в мережу.

"Якщо росіяни зосередяться на одному об'єкті й повторюватимуть ці атаки цілодобово протягом трьох-чотирьох днів, у нас не буде жодного шансу зберегти його працездатність", — зазначив глава ДТЕК.

Нагадаємо, 23 жовтня внаслідок масованої російської атаки одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії через суттєве пошкодження обладнання.