RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,29

45,15

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію електроенергії

пожежа, обстріл, ДСНС
Ворожий обстріл пошкодив ТЕС ДТЕК / Фото ілюстративне: ДСНС Києва

23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки ТЕС припинила генерацію електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, суттєво пошкоджено обладнання.

При цьому в ДТЕК не уточнюють, де саме розташована пошкоджена ТЕС.

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року. 

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу. 

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Раніше російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності