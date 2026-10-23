Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію електроенергії

23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки ТЕС припинила генерацію електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, суттєво пошкоджено обладнання.

При цьому в ДТЕК не уточнюють, де саме розташована пошкоджена ТЕС.

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Раніше російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення.