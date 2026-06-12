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Чергова атака на енергосистему: Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК

ТЕС ДТЕК
Росія вдарила по ТЕС компанії ДТЕК / ДТЕК

Російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба енергетичної компанії.

Через обстріл технологічне обладнання ТЕС зазнало значних руйнувань. Пораненому співробітнику надають медичну допомогу. Наразі компанія не повідомляє, який саме об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав атаки.

 З початку повномасштабного вторгнення російська федерація здійснила майже 230 атак на теплоелектростанції компанії ДТЕК.

Російські удари по ТЕС ДТЕК

Армія РФ вже не вперше наносить удари по енергетичним об’єктам компанії ДТЕК. Так, 8 червня, у Дніпропетровській області внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру ДТЕК. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, що зачепило понад 30 тисяч родин.

6 червня через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань.

Уночі 20 травня росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі. Без світла залишилися десятки тисяч родин.

Попри постійні обстріли та значні пошкодження, енергетики продовжують працювати над відновленням обладнання та забезпеченням стабільної роботи енергосистеми.

Автор:
Тетяна Ковальчук