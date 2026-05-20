Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі

Уночі 20 травня російська армія атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі. Без світла залишилися десятки тисяч родин.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що на ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім одеситам.

За даними Міністерства енергетики України, 20 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду без знеструмлені близько 30 населених пунктів.

14 травня у Києві внаслідок масованого ракетно-дронового удару було пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.