Вступ України до ЄС: усі країни союзу підтримали старт першого кластера

Усі держави-члени Європейського Союзу підтримали відкриття першого переговорного кластера “Основи” в межах процесу вступу України до ЄС. Це знаменує перехід до нового етапу переговорів, який передбачає практичну оцінку готовності країни до членства та подальше впровадження ключових реформ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк.

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За її словами, кластер охоплює ключові сфери, які є фундаментом функціонування європейської держави, зокрема демократію, верховенство права, ефективне державне управління, фінансовий контроль, прозорість ухвалення рішень та спроможність інституцій.

Шуляк наголосила, що для України цей етап має особливе значення, адже навіть в умовах повномасштабної війни країна продовжує реалізовувати необхідні реформи. Вона звернула увагу, що Європейська комісія у своєму звіті відзначила стабільність демократичних інститутів та безперервну роботу Верховної Ради, яка продовжує виконувати законодавчі та контрольні функції.

Народна депутатка зазначила, що значна частина вимог кластера безпосередньо стосується державного управління, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та відновлення країни. Серед уже реалізованих кроків вона назвала ухвалення законодавства про публічні консультації, яке має забезпечити ширше залучення громадян до процесу підготовки рішень як на державному, так і на місцевому рівнях.

Також, за її словами, триває реформа децентралізації. Європейська комісія констатувала, що система багаторівневого врядування в Україні продовжує працювати навіть в умовах війни, а сама реформа має надалі реалізовуватися відповідно до програми Ukraine Facility та дорожньої карти реформи державного управління.

Окремо Шуляк відзначила відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Це дає громадам можливість планувати свій розвиток не лише на рік уперед, а й враховувати довгострокові проєкти відбудови та залучення інвестицій.

"Ще одним важливим інструментом, без якого відкриття кластера «Основи» було б неможливим, є розвиток цифрової екосистеми управління відновленням DREAM. Для нас принципово, щоб відбудова була прозорою, підзвітною і зрозумілою як для громадян, так і для міжнародних партнерів", - зазначила Шуляк.

Водночас вона наголосила, що відкриття першого кластера є лише початком більш складного етапу євроінтеграції. Серед пріоритетних завдань - завершення законодавчого розмежування повноважень між державою та органами місцевого самоврядування на основі принципу субсидіарності.

Крім того, Україні необхідно врегулювати діяльність місцевих військових адміністрацій та забезпечити повернення повноцінного місцевого самоврядування на деокупованих територіях.

"Серед наступних завдань - врегулювання питання місцевих військових адміністрацій і повернення повноцінного місцевого самоврядування на деокупованих територіях. Це важливо для відновлення нормального демократичного управління там, де громади пережили окупацію або тривалий вплив бойових дій", - наголосила вона.

Також одним із ключових напрямів подальшої роботи Шуляк назвала підвищення якості законодавчого процесу. Йдеться про вдосконалення оцінки впливу рішень, моніторинг виконання законів, посилення взаємодії між парламентом та урядом у питаннях імплементації європейського законодавства, а також забезпечення реального виконання ухвалених євроінтеграційних норм.

Підсумовуючи, голова комітету зазначила, що європейська інтеграція полягає не лише у виконанні формальних вимог для відкриття переговорних кластерів, а й у системній зміні якості державного управління, підвищенні відповідальності інституцій та прозорості ухвалення рішень.

Зауважимо, лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку.