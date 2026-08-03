АРМА залучатиме інвесторів до управління арештованими активами

АРМА та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який має розширити залучення українського й міжнародного бізнесу до управління арештованими активами. Йдеться про підприємства, комерційну нерухомість, логістичні комплекси, корпоративні права та інше майно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

UkraineInvest має стати додатковим каналом комунікації з потенційними інвесторами та професійними управителями. АРМА розраховує завдяки цьому збільшити кількість учасників конкурсів на управління активами.

У агентстві зазначили, що передані йому активи можуть продовжувати працювати, зберігати свою вартість і приносити дохід державі під час дії арешту.

Після завершення судових процедур і зняття арешту частина такого майна може стати об’єктом інвестицій. Це може відбуватися через відкритий продаж або подальшу співпрацю з законними власниками активів.

Конкретні строки реалізації меморандуму, перелік активів і механізми залучення інвесторів у повідомленні не уточнюються.

Окрім того Кабінет міністрів затвердив Методику визначення можливості здійснення управління арештованими активами. Документ розробило АРМА на виконання оновленого законодавства про управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.