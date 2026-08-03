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АРМА будет привлекать инвесторов к управлению арестованными активами
АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
UkraineInvest должен стать дополнительным каналом коммуникации с потенциальными инвесторами и профессиональными управляющими. АРМА рассчитывает благодаря этому увеличить количество участников конкурсов по управлению активами.
В агентстве отметили, что передаваемые ему активы могут продолжать работать, сохранять свою стоимость и приносить доход государству во время ареста.
После завершения судебных процедур и снятия ареста часть такого имущества может стать объектом инвестиций. Это может происходить через открытую продажу или дальнейшее сотрудничество с законными владельцами активов.
Конкретные сроки реализации меморандума, список активов и механизмы привлечения инвесторов в уведомлении не уточняются.
Кроме того, Кабинет министров утвердил Методику определения возможности осуществления управления арестованными активами. Документ разработало АРМА во исполнение обновленного законодательства об управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений.