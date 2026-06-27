АРМА впервые получило в управление арестованную криптовалюту

В Украине впервые арестованные виртуальные активы переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). На криптогаманец агентства уже зачислено более 8,3 млн USDT, что эквивалентно более 372 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Речь идет о находившихся на криптогаманцах цифровых активах, подконтрольных участнику международной хакерской группировки. По данным следствия, его члены осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, угоняли конфиденциальную информацию, требовали выкуп и легализовывали полученные средства в Украине из-за покупки недвижимости, автомобилей и другого имущества.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов.

В рамках расследования правоохранители задержали четырех участников, включая организатора. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Всего по делу арестованы активы более чем на 11,1 млн долларов. Среди них:

жилые дома и квартиры;

автомобили;

около 1 млн долларов наличными;

виртуальные активы более чем на 8,3 млн долларов.

Передача криптовалюты в управление АРМА стала первым случаем фактического управления государством арестованными цифровыми активами в Украине.

Недавно Кабинет министров утвердил Методику определения возможности по осуществлению управления арестованными активами. Документ разработало АРМА во исполнение обновленного законодательства об управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений.