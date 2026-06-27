АРМА вперше отримало в управління арештовану криптовалюту

В Україні вперше арештовані віртуальні активи передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На криптогаманець агентства вже зараховано понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно більш ніж 372 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, його члени здійснювали кібератаки на громадян та компанії в країнах Європи і США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників, включно з організатором. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загалом у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них:

житлові будинки та квартири;

автомобілі;

близько 1 млн доларів готівкою;

віртуальні активи на понад 8,3 млн доларів.

Передача криптовалюти в управління АРМА стала першим випадком фактичного управління державою арештованими цифровими активами в Україні.

Додамо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив Методику визначення можливості здійснення управління арештованими активами. Документ розробило АРМА на виконання оновленого законодавства про управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.