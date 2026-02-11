80% аукціонів АРМА у 2025 році закінчилися нічим: чому арештовані активи не знаходять покупців

За підсумками 2025 року успішно завершилися лише 21,7% торгів, оголошених Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro.Продажі. Фактичні надходження виявилися у п'ять разів меншими за очікувані.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в дослідженні Інституту законодавчих ідей(ІЗІ).

Згідно з результатами останнього дослідження, із 184 оголошених аукціонів результативними стали лише 40.

Переважна більшість торгів (133 процедури) не відбулася через повну відсутність учасників. Ще 11 аукціонів було скасовано.

Майже половина всіх оголошених торгів (46%) — це 84 повторні процедури. Така статистика свідчить про те, що значна частина активів не знаходить покупця з першої спроби й потребує повторного виставлення на ринок.

"Попит і конкуренція суттєво різняться залежно від типу активів — чим універсальніший та зрозуміліший актив для ринку, тим більше учасників він залучає. Натомість капіталомісткі або специфічні об'єкти часто не викликають інтересу", — вважають експерти.

Інфографіка: ІЗІ

Фінансові очікування

Фінансові показники демонструють значний розрив між планами та результатом. АРМА розраховувала отримати від реалізації 100 унікальних об’єктів понад 1 мільярд гривень.

Однак фактично на рахунки Агентства надійшло лише 196 млн грн. Найскладнішими для продажу виявилися земельні ділянки та залізорудні брикети — саме на ці лоти припадає "левова частка" нереалізованого майна у 2025 році.

Аналіз учасників

Загалом, 83 пропозиції було подано на всі успішні та неуспішні аукціони разом:

80 осіб подали пропозиції щодо лотів, що були успішно реалізовані;

3 пропозиції пропозиції були дискваліфіковані щодо одного аукціону, який не відбувся.

Найбільша конкуренція спостерігалась на лотах:

18 учасників змагались за упакування із вмістом мобільних терміналів;

по 4 учасника були присутні на аукціоні з продажу судна «NIKA SPIRIT, мисливської гвинтівки "Savage 110 Elite Precision" та гвинтівки "Remington Model 700";

по 3 учасника надали свої цінові пропозиції щодо лотів у вигляді зерна кукурудзи, соняшнику та хлориду калію.

Під час реалізації інших лотів свої цінові пропозиції на аукціоні подавали здебільшого один учасник, рідше - два.

Інфографіка: ІЗІ

Інфографіка: ІЗІ

Нагадаємо, з 30 січня арештовані активи в Україні поділяються на “прості” та “складні”, що змінює механізм відбору управителів та прискорює передачу активів у користь держави. Раніше АРМА застосовувало однакову процедуру для всього – від квартир до великих підприємств. Це затягувало конкурси й призводило до втрати вартості активів.

Про АРМА

АРМА - це спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.