"Прості" й "складні" активи: AРMA реформує відбір управителів

З 30 січня арештовані активи в Україні поділяються на “прості” та “складні”, що змінює механізм відбору управителів та прискорює передачу активів у користь держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відбір управителів арештованих активів

Зазначається, що раніше АРМА застосовувало однакову процедуру для всього – від квартир до великих підприємств. Це затягувало конкурси й призводило до втрати вартості активів.

Закон створює правову основу для диференційованого підходу.

Прості активи, такі як квартири, авто чи земля, відбиратимуть управителів через електронну систему за принципом найменшої винагороди – чим менша винагорода, тим більше коштів залишатиметься державі.

Складні активи, до яких належать підприємства, корпоративні права та пули активів, передбачають відбір через комісію з представників різних відомств. Для таких активів встановлюють підвищені вимоги до досвіду управителів, а також обов’язкове створення індивідуальних стратегій і бізнес-планів для кожного об’єкта.

Мета нововведень:

пришвидшити відбір управителів для простих активів;

залучати фахівців із релевантним досвідом до складних активів;

підвищити прозорість процесу через колегіальний відбір.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про АРМА

АРМА - це спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.