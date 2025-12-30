Роботу АРМА відтепер координуватиме Свириденко

Кабінет міністрів України змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер діяльність АРМА координуватиме очільниця уряду.

"Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра України", – зауважила Свириденко.

27 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility – ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу. Він передбачає нові вимоги до голови агентства, процедуру добору за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами й контроль за передачею активів.

30 липня уряд звільнив голову АРМА Олену Думу після ініціативи прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо повного перезавантаження установи.

Ярославу Максименко призначили тимчасово виконуючою обов'язки голови АРМА.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".